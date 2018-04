Edu diz que já se entende com Elias no Corinthians

A falta de entrosamento entre os jogadores tem sido apontado como um dos fatores responsáveis pela queda de rendimento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porém, o volante Edu garante que já está se entendendo com Elias, que possui características semelhantes.

Veja também:

Corinthians está perto de acerto com revelação argentina

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"É uma questão de coordenar o movimento e estar bem treinado com o parceiro. Se o Elias for ao ataque, eu não posso ir ao mesmo tempo. Se eu saio, ele faz o primeiro volante" explicou Edu, que ainda não venceu em seu retorno ao Corinthians.

O meio-campista aproveitou para elogiar a postura do técnico Mano Menezes, que tem dado força para o grupo corintiano superar a fase ruim. "Ele tem uma aproximação muito legal com os atletas, que faz nos sentirmos à vontade independentemente da situação que passamos", afirmou.

Agora, Edu espera vencer o Atlético Mineiro, domingo, no Pacaembu, para dar início a recuperação corintiana no Campeonato Brasileiro. "Temos de fazer um bom jogo e dar a volta por cima para que o pessoal volte a falar bem do Corinthians", disse.