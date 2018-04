Edu Dracena chega ao Santos pensando no Paulistão

O zagueiro Edu Dracena foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta terça-feira e admitiu que vai demorar para entrar em campo. O jogador, que assinou contrato até o final de 2012, acredita que vai precisar de quase um mês para ter condições de fazer sua estreia.

"O pensamento da gente é esperar três semanas para jogar, quero ajudar no que for o necessário", comentou Dracena, que estava no Fenerbahçe, da Turquia, e sofreu grave lesão no joelho direito em abril.

Por conta disso, ele avisou que vai disputar poucas partidas na reta final do Brasileirão. "O pensamento é jogar uns cinco ou seis jogos no Brasileiro para entrar com força total no Paulista", disse.

Com 28 anos e passagens pelo futebol europeu, Edu Dracena acredita que pode ajudar no desenvolvimento dos jogadores mais jovens do elenco santista. "Vou procurar orientar a garotada, que tem muita vontade e técnica. A experiência ajuda", afirmou.