Edu Dracena comemora chance no Corinthians: 'Não vim para passear'

A decisão de Tite de dar descanso a sete jogadores e a suspensão de Gil favoreceram Edu Dracena, que será titular na partida do Corinthians contra o São Bernardo, nesta quarta-feira, no Itaquerão, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Contratado em janeiro, o zagueiro foi chamado pelo então presidente Mário Gobbi de "xerife", mas chegou ao Parque São Jorge fora de forma e encontrou Felipe e Gil bem entrosados. Por isso, tem amargado a reserva.

Edu Dracena admite desconforto com a situação, mas promete que vai dar a volta por cima. "Quando cheguei, criou-se essa expectativa de que eu jogaria com o Gil. O Felipe mostrou que tem competência e merece a oportunidade. Mas vou brigar pela vaga, não vim aqui para passear, mas sim para jogar e ganhar títulos. Pode ter certeza de que em nenhum momento vou baixar a cabeça. Sempre fui titular na minha vida e aqui está sendo uma exceção", disse o zagueiro, nesta terça-feira.

Além de Edu Dracena, outros jogadores de destaque estão na reserva do Corinthians. São os casos do volante Cristian e do atacante Vagner Love, que também ganharão uma chance diante do São Bernardo. O zagueiro, no entanto, diz que ninguém reclama das escolhas de Tite.

"Aqui tem jogadores experientes e vitoriosos com passagens por vários clubes. E ganharam porque sabem respeitar. Eu respeito quando o momento é de outro atleta. O ambiente é meio caminho andado para o sucesso. O ambiente aqui é muito bom. Temos tudo para ter um ano muito bom dentro do Corinthians", disse.

Neste bom clima do grupo, Edu Dracena é só elogios ao zagueiro Felipe, seu concorrente direto por uma vaga na equipe. "O Felipe é um moleque muito bacana, está jogando muito bem. O Corinthians está muito bem servido de zagueiros. Temos grandes jogadores na posição".

O Corinthians enfrentará o São Bernardo com Cássio; Edílson, Felipe, Edu Dracena e Yago; Cristian, Petros e Danilo; Malcom, Vagner Love e Luciano. O time é líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 19 pontos.