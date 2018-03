Edu Dracena e Diogo Barbosa se aproximam de retorno ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira com boas novidades. O zagueiro Edu Dracena e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa trabalharam normalmente com o grupo na atividade com bola e se aproximam da oportunidade de jogarem pelo clube pela primeira vez no ano após se recuperarem de problemas físicos sofridos na pré-temporada.

Dracena cumpriu um cronograma diferenciado de pré-temporada para evitar lesões e ter mais frequência nos jogos do time. A agenda foi definida logo na apresentação do time, em janeiro, e repete uma estratégia adotada também em 2017. Já o lateral, teve um problema no tornozelo esquerdo no primeiro jogo-treino do ano, o que lhe fez perder a preparação física.

A dupla participou do trabalho nesta terça-feira. Dracena, inclusive, integrou a equipe titular, que foi formada por jogadores que não atuaram na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, domingo, pelo Campeonato Paulista. A formação de linha teve: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis, Felipe Melo, Thiago Santos, Lucas Lima, Keno, Willian e Borja.

Quem foi titular em Itu fez atividades regenerativas nesta terça-feira. A equipe volta aos trabalhos na tarde de quarta-feira e tem como próximo compromisso o Novorizontino, fora de casa, no sábado. A partida vale pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.