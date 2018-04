Edu Dracena não treina e pode desfalcar Santos na partida de domingo

O técnico Enderson Moreira pode sofrer mais uma baixa para a despedida do Santos no Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Vitória, no Barradão. O zagueiro Edu Dracena ficou fora do treino desta sexta-feira e pode se juntar ao volante Arouca e ao atacante Robinho, desfalques certos para o fim de semana.

Dracena não treinou porque precisou fazer trabalho preventivo no joelho esquerdo, operado no início do ano, no departamento médico santista. Fora da equipe titular na atividade desta manhã, ele tem poucas chances de começar jogando em Salvador. David Braz e Neto devem ser os titulares.

"O Edu teve um incômodo, vou avaliar. Ele teve um ano muito difícil de lesões, temos que pensar bem para que possa estar inteiro. Se não estiver bem, jogará o Neto", antecipou Enderson, na entrevista coletiva ao fim do treino.

Enderson já não poderia contar com Arouca e Robinho para o último jogo do ano também por problemas físicos. O volante se recupera de uma pancada no tornozelo direito enquanto o atacante está com um edema no músculo posterior da coxa direita. Longe de suas condições ideias, a dupla será poupada porque o Santos não busca mais nada no Brasileirão.

No ataque, o treinador escalou Leandro Damião ao lado de Gabriel e Thiago Ribeiro. Assim, o Santos deve entrar em campo no domingo escalado com Aranha; Daniel Guedes, David Braz, Neto e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Leandro Damião e Thiago Ribeiro.