Edu Dracena opera joelho esquerdo e deve perder 1º semestre no Santos

SANTOS - O Santos deve ficar sem o seu capitão por todo o primeiro semestre. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que o zagueiro Edu Dracena passou por uma videoartroscopia no joelho esquerdo em São Paulo, no Hospital São Luiz. De acordo com o Santos, durante a operação, foram detectadas alterações no ligamento cruzamento anterior do capitão do time da Vila Belmiro.

Em razão disso, os médicos optaram por realizar uma revisão da reconstrução do joelho de Edu Dracena, que havia sido operado em 2012. A cirurgia foi feita pelo médico Joaquim Grava, que havia realizado a mesma operação anteriormente no zagueiro, e também foi acompanhada por Ricardo Nobre, médico do Santos.

De acordo com o clube, Edu Dracena deve receber alta hospitalar na quinta-feira, dando início aos trabalhos de fisioterapia no dia seguinte. O clube, porém, evita realizar uma previsão sobre o período de afastamento do jogador, mas a tendência é que ele não atue em todo o primeiro semestre.

Sem Edu Dracena por um longo período, o Santos pode buscar no mercado um zagueiro para ocupar a vaga do seu capitão, e um dos nomes mais fortes é Bruno Uvini, atualmente no Napoli. Outra possibilidade é dar chances a Jubal, formado nas categorias de base, e a Neto, que chegou ao clube no ano passado, do Guarani, e sofreu com lesões no ano passado.