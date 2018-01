Edu Dracena pode reforçar Corinthians O zagueiro Edu Dracena, do Guarani, pode ser o novo reforço do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele se destacou no Mundial Sub-20, na Argentina, quando foi o capitão da Seleção Brasileira. Com apenas 20 anos, Edu é forte no jogo aéreo, principal problema da defesa corintiana. "Oficialmente não recebemos nenhuma proposta", garantiu o diretor de futebol Sidney Pavan, nesta tarde, ressaltando que o clube aceita negociar sua principal estrela desde que receba uma proposta tentadora. O passe do zagueiro estaria sendo avaliado em US$ 2 milhões. Se não for para o Corinthians, Dracena pode ir para o Inter de Porto Alegre. Os gaúchos ofereceram para a Portuguesa de Desportos R$ 700 mil pelo empréstimo do zagueiro Emérson, que já atuou pela Seleção Brasileira. Caso o time da capital recuse a proposta, o Inter pode oferecer a mesma quantia ao Guarani, que não deve segurar o jogador. Com o dinheiro proveniente do empréstimo, o time de Campinas investiria na contratação do atacante Cléber, da Portuguesa. Os acertos entre o clube e o jogador já foram feitos, faltando apenas o Guarani efetuar o pagamento do empréstimo para a Portuguesa. O meia atacante Renato também interessaria ao Corinthians. Ele está no Guarani desde julho do ano passado, quando foi contratado junto a Matonense. Renato se destacou em algumas partidas da Copa João Havelange, no ano passado, mas perdeu espaço durante o Campeonato Paulista deste ano, quando chegou a ser reserva. O elenco do Guarani segue treinando sob o comando do novo técnico Hélio dos Anjos. Jadílson, Henrique e André Luiz já se juntaram ao grupo e estão participando dos trabalhos. Na quarta-feira, foi disputado um amistoso contra o Pirassununguense, que participa da Série B-3 do Campeonato Paulista e mantém parceria com o Guarani. O time de Campinas venceu o jogo por 4 a 0. Gols de Edu Dracena, Éderson, Zé Carlos e Martinez. No domingo, o Guarani inicia uma série de amistosos na região Sul do país. O primeiro confronto será contra o Avaí, em Florianópolis, no domingo. Depois enfrenta Criciúma e Internacional de Porto Alegre, só retornando a Campinas do dia 16 de julho.