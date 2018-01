Edu Dracena será julgado na segunda-feira O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, aceitou a denúncia do procurador Lindolpho Marinho contra o zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro. O jogador foi denunciado por ter dado uma cotovelada no atacante Alex Alves, do Atlético-MG, durante o clássico entre as duas equipes, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento está marcado para segunda-feira na 1° Comissão Disciplinar do STJD. Edu Dracena foi denunciado no artigo 305 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), por atitude desleal, podendo ser suspenso de um a dois jogos, e no 308, por jogada violenta, com punição de dois a seis partidas.