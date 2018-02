Edu Dracena volta aos treinos e fica perto de estreia na temporada

Depois de ser poupado dos primeiros jogos do ano, o zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, começou o último estágio de preparação para jogar no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o defensor participou dos primeiros trabalhos físicos com o elenco e avançou no trabalho para atuar pela primeira vez na temporada, possivelmente nas próximas semanas.

A comissão técnica estabeleceu para Edu Dracena uma programação especial de pré-temporada, para prevenir lesões e garantir uma presença mais frequente nas partidas. O clube se apegou ao exemplo do ano passado, quando o defensor cumpriu cronograma similar, estreou no ano só depois dos demais companheiros e teve resultado satisfatório, ao participar de 47 partidas, cerca de 15 a mais do que a sua média.

Por isso, o clube preferiu ter mais cautela com o defensor, que fará 37 anos em 2018. Dracena deve ser utilizado pelo técnico Roger Machado nas próximas semanas. Nos dias anteriores, o defensor fez trabalhos separados do grupo. Enquanto isso, o Palmeiras vai manter como titulares no setor Thiago Martins e Antônio Carlos, que já atuaram nas quatro primeiras partidas da temporada.