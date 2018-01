Edu Dracena volta para o Guarani O futebol também está sofrendo conseqüências da recessão mundial. Se antes, jogar na Europa era certeza de salários em dia, atualmente, a situação já não é mais a mesma. Nesta sexta-feira, o zagueiro Edu Dracena rescindiu seu contrato com o Olympiakos, da Grécia, após ficar quatro meses sem receber salários. O jogador retorna ao Guarani e se apresenta na próxima sexta-feira em Campinas. ?Graças a Deus consegui rescindir o meu contrato. Agora quero reiniciar minha carreira no próprio Guarani, onde tenho contrato até 2004", disse o jogador, feliz por conseguir sua liberação.