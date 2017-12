Edu é operado do joelho no Rio O meio-campista Edu, do Valencia, da Espanha, foi submetido nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, a uma operação no joelho esquerdo. A cirurgia - realizada na clínica Pasteur - teve duas horas de duração e transcorreu sem problemas, segundo boletim médico distribuído pela clínica. O chefe do departamento médico do clube espanhol acompanhou a operação. Edu - que foi revelado pelo Corinthians e jogou no Arsenal até a última temporada - deverá permanecer internado por mais 24 horas. A partir daí, deverá iniciar um longo período de reabilitação. O jogador deverá ficar pelo menos seis meses afastado.