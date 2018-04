Edu encerra preparação física especial no Internacional

Nos últimos treinamentos, Edu vinha trabalhando sempre em dois períodos, independente da agenda do elenco. Por causa da falta de condicionamento físico ideal, o atacante ainda não atuou em um jogo inteiro pelo Inter. Nas últimas três rodadas, Edu começou no banco de reservas e entrou ao longo das partidas, com Taison e Alecsandro formando o ataque titular.

Após a derrota para o Vitória, sofrida no sábado, em Salvador, e que acabou custando a perda da vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter foca suas atenções no início da disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, a equipe gaúcha, como atual campeã, já começa sua participação na fase internacional da competição, diante do Universidad de Chile, no Beira-Rio.