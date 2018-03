Edu, ex-Arsenal, acerta com o Valencia O meia Edu, ex-Corinthians, acertou nesta segunda-feira a sua transferência do Arsenal para o Valencia, da Espanha. O anúncio oficial foi dado por Javier Subirats, novo diretor esportivo da equipe espanhola. O compromisso do brasileiro com o Valencia começará no próximo dia 1º de julho. O tempo de contrato deverá ser de cinco anos e o valor da negociação não foi divulgado. Desde o mês passado, Edu já vinha anunciando que não renovaria com o Arsenal e que tinha quatro opções na Europa - Juventus de Turim, Real Madrid, Barcelona e Valencia.