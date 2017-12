Edu ficará duas semanas afastado O meio-campista Edu, do Arsenal, deverá ficar pelo menos duas semanas afastado dos gramados em conseqüência da fratura que sofreu num dos dedos do pé direito, segundo avaliação dos médicos do clube inglês feita nesta quarta-feira. Com isso, o jogador deverá ser cortado da Seleção Brasileira, que no dia 17 enfrenta o Equador, em Quito, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Edu disse hoje que pretende conversar com o médico da Seleção, José Luiz Runco, para comunicar-lhe oficialmente do problema. ?Nessa conversa, eu vou saber se ele quer que eu me apresente, ou se vai apenas pedir os resultados dos exames?, disse. Edu sofreu uma pequena fratura no quarto metacarpo do pé direito, na partida em que o Arsenal derrotou o Everton por 3 a 1, disputada na terça-feira em Londres, quando o time avançou para as quartas-de-final da Copa da Inglaterra. "Estava com a bola no alto, com o pé esquerdo, e o adversário me deu um carrinho que acertou direto no dedo do pé direito e acabou provocando esta pequena fratura. Mas, eu nem estou engessado, coloquei apenas uma tala e agora é cumprir aquilo que o departamento médico indicar", comentou Edu, segundo sua assessoria de imprensa.