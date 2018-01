Edu finalmente se apresenta ao Valencia Depois de uma longa negociação, o volante Edu finalmente se apresentou ao seu novo clube, o Valencia. Ele seguiu direto da Alemanha, onde foi campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira, para a Espanha, nesta quinta-feira, e já vestiu a camisa da equipe espanhola. ?Estou muito contente por estar aqui. Vim com o objetivo de ganhar todos os títulos possíveis?, avisou Edu, que estava no Arsenal desde janeiro de 2001, quando deixou o Corinthians e foi para o futebol inglês. Edu negociava com o Valencia desde o começo da última temporada do futebol europeu, mas acabou ficando mais um ano no Arsenal. Apesar de ter sido campeão da Copa América com a seleção em 2004, ele teve problemas no clube inglês e jogou pouco desde então. Agora, realiza um sonho de jogar no futebol espanhol. ?Estou seguindo meu desejo. Sempre quis jogar na Espanha e escolhi o Valencia porque é um clube muito forte e que pode ganhar muitas coisas?, explicou o volante brasileiro. No Valencia, Edu terá a companhia de outro brasileiro, o lateral-esquerdo Fábio Aurélio, ex-São Paulo.