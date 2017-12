Edu Marangon assume o Rio Branco O ex-jogador Edu Marangon é o novo técnico do Rio Branco de Americana. Ele entra no lugar de Renê Santana, filho de Telê, demitido pela diretoria no sábado, após uma série de maus resultados em amistosos. O novo treinador será apresentado aos jogadores nesta segunda-feira, quando já inicia a preparação do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Edu Marangon, que estava trabalhando no Grêmio Barueri, na disputa do Campeonato Paulista da Série B-3 (sexta divisão estadual), já foi técnico do Rio Branco. Ele comandou o time por apenas dois jogos no Paulistão de 2000. Como jogador, Edu passou por vários clubes, como Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Santos e Inter de Limeira. Além disso, atuou no futebol italiano.