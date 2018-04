Edu Marangon desponta como técnico Edu Marangon, técnico da equipe de juniores da Portuguesa, já desponta entre os treinadores da nova geração, ao levar o seu time à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar do trabalho que vem sendo desenvolvido no Canindé, o ex-meia-esquerda já percebeu que a dança de técnicos no futebol brasileiro é constante. Depois de abandonar a carreira de atleta e fazer o curso da Federação Paulista, Edu chegou a participar de estágios como treinador em clubes da Itália, como Torino e Milan. Em seguida, aprendeu os segredos com Carlos Alberto Silva e Pepe. Leia mais no Jornal da Tarde