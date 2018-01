Edu Marangon é demitido no Paraná A má campanha do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro fez a diretoria promover nesta segunda-feira mais uma alteração no comando técnico. O treinador Edu Marangon foi demitido e, em seu lugar, retorna Saulo de Freitas, que já havia dirigido interinamente o clube antes dele. "Fizemos uma avaliação que não foi certa e, em conseqüência, tivemos problemas. Persistir no erro é pior ainda", justificou o diretor de Futebol do Paraná Clube, José Domingos. O Paraná está na 16ª colocação, com 39 pontos. O Paraná Clube começou o campeonato com Cuca, que se transferiu para o Goiás, quando o time ainda estava em uma boa colocação. Com Adilson Batista começou a queda, que resultou em sua saída. Saulo de Freitas assumiu interinamente, conseguindo três vitórias, três derrotas e um empate. A diretoria alegou que precisava de alguém mais experiente. Por isso Edu Marangon foi contratado. Os resultados foram quatro derrotas, um empate e uma vitória. Saulo volta com a missão de recuperar o grupo para o jogo contra o São Paulo, quarta-feira.