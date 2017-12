Edu Marangon é o novo técnico do Paraná O Paraná Clube apresentou nesta segunda-feira Edu Marangon, 40 anos, como o novo técnico do time para o Campeonato Brasileiro. Ele substitui Saulo de Freitas, que vinha dirigindo interinamente a equipe desde a saída de Adílson Batista. Marangon é o quarto técnico a comandar o Paraná Clube no campeonato. O primeiro foi Cuca, que hoje está no Goiás. Saulo poderia ter sido efetivado, mas a derrota de sábado para o Santos, por 2 a 1, precipitou a saída. Em três rodadas, conseguiu apenas um ponto. Apesar de ter anunciado que teria um técnico experiente, a opção por Edu Marangon deve-se à restrição salarial imposta pelo clube, ficando na faixa de R$ 10 mil. Depois de ter feito carreira como jogador na Portuguesa, Flamengo, Palmeiras e Santos, com passagens pelo futebol italiano, português e japonês, além de 32 jogos pela seleção brasileira, Marangon começou a carreira de técnico em 1999 na Inter de Limeira. Este ano foi campeão da segunda divisão paulista com o América de Rio Preto. "A primeira meta é conseguir uma vaga na Libertadores", anunciou Marangon. "Tem dificuldades, mas se não tiver um objetivo na vida não adianta estar trabalhando." O Paraná ocupa a 10ª colocação na tabela e enfrenta o Guarani, em Curitiba, no domingo. "Vou colocar isso para os atletas e, com a ajuda da torcida, buscar esse objetivo", afirmou.