Edu Marangon está fora do Juventus Edu Marangon não é mais o técnico do Juventus. A decisão foi tomada nesta quarta-feira depois de uma reunião com Armando Raucci, presidente do clube. ?A Copa Federação Paulista de Futebol para nós seria um laboratório de formação de jogadores e preparação de uma equipe para a Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem, mas depois de duas derrotas seguidas tivemos uma cobrança acima do que não estava combinado. Por isso, acabei me desentendendo com uma pessoa da diretoria e pela amizade, carinho e respeito que tenho pelo presidente e pelo clube, preferi fazer um acordo e deixar o time?, disse o treinador. Em um ano e meio no comando do time paulistano, Edu Marangon levou a equipe à conquista do título da Série A2 do Campeonato Paulista, classificando-a para a série principal em 2006. Somou 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas na competição, sem que tivesse sido derrotado por duas partidas consecutivas. Pela Copa FPF, Edu deixa a equipe na quarta colocação do Grupo 4, com 14 pontos. Em dez jogos, conseguiu quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Marcou 19 gols e levou 22. Na rodada passada, perdeu em casa do Nacional por 4 a 2. O time volta a jogar em casa dia 24, contra a Inter de Limeira. Se classificam quatro time de cada grupo para a próxima fase. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2006. O líder do grupo 4 é o Grêmio Barueri, com 21 pontos, seguido do EC Osasco, com 16, e do Nacional, com 15.