Edu Marangon vai dirigir o América-SP O América dispensou nesta quinta-feira o treinador Arturzinho e já contratou Edu Marangon para seu lugar. A diretoria anunciou a dispensa do técnico na manhã desta quinta, através de sua assessoria de imprensa. Nos últimos dias Arturzinho se envolveu em algumas confusões com jogadores do elenco. Recentemente, ele dispensou o lateral-esquerdo Alemão, ex-São Paulo, e na quarta-feira, o lateral Rovílson, ex-Palmeiras, pediu para ser negociado, por causa do treinador. Edu Marangon será o quarto técnico do time antes do início do Campeonato Paulista. O time iniciou a preparação, ano passado, com João Carlos, que se transferiu para o Japão. Depois a diretoria tinha acertado com Roberval Davino, que acabou vetado por Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, parceiro do América. Luxemburgo indicou o amigo Arturzinho, que deixou o cargo com fama de encrenqueiro. A estréia do time de São José do Rio Preto no Campeonato Paulista acontece no próximo dia 26, contra o União São João, em Araras.