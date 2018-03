Edu marca na goleada do Arsenal O meia brasileiro Edu, ex-Corinthians, marcou um gol de pênalti na goleada do Arsenal sobre o Everton por 7 a 0, nesta quarta-feira, em Londres, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Inglês. O placar foi o mais elástico de toda a temporada. Os outros gols da equipe londrina foram marcados por Pires (duas vezes), Vieira, Persie, Bergkamp e Flamini. Com apenas mais uma rodada por jogar, o Arsenal já garantiu o vice-campeonato com 83 pontos. O Everton está em quarto lugar com 61 pontos.