Edu quebra o pé e deve ser cortado Depois de cortar Luís Fabiano e Zé Roberto - Ricardinho, do Santos, foi chamado para substituí-los -, o técnico Carlos Alberto Parreira irá perder mais um jogador para a seleção brasileira que enfrenta o Equador, no dia 17, pelas Eliminatórias da Copa. O volante Edu quebrou o pé nesta terça-feira, durante jogo do Arsenal na Copa da Inglaterra, e também deve ser dispensado do grupo que vai a Quito. Segundo revelou o técnico Arsene Wenger, Edu sofreu ruptura de osso no pé direito, no jogo em que o Arsenal derrotou o Everton por 3 a 1. Ainda não a previsão do tempo de recuperação. A CBF ainda não se manifestou sobre a contusão de Edu. Deve aguardar a chegada do relatório médico do Arsenal, nesta quarta-feira, para dispensar o jogador.