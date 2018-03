Edu reafirma: vai deixar o Arsenal O ex-corintiano Edu anunciou nesta terça-feira que vai deixar o Arsenal ao final da temporada, apesar de ainda não ter acertado com nenhum outro clube. O jogador, de 26 anos, cujo contrato com o clube inglês está no final, esteve muito perto de se transferir para o Valencia em janeiro deste ano. A transação fracassou, no entanto, porque o clube inglês pediu mais do que o Valencia estava disposto a pagar. ?Estou decidido a ir embora ao final do campeonato, em 21 de maio, mas posso garantir que ainda não acertei com nenhuma equipe?, disse o jogador em entrevista à BBC Sport. ?Tenho recebido muitas propostas. Desde janeiro, meu agente tem conversado com Real Madrid, Barcelona, Valencia e Juventus?, revelou o brasileiro. ?O Real Madrid estava interessado em mim, mas acabou contratando o (norueguês) Gravesen?, contou. ?Mas eu não quero ir para uma equipe para simplesmente compor o elenco. Eu quero jogar. Esse é o meu plano?, avisou.