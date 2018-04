Edu retorna aos treinos no Valencia

O meia Edu, do Valencia, voltou a treinar com o grupo após superar os problemas físicos que o impediram de trabalhar com normalidade na última sessão de treinos da semana passada. O meia brasileiro trabalhou separado de seus companheiros na sexta-feira, por causa de uma sobrecarga muscular no adutor que vinha sentindo desde um jogo-treino disputado na quarta-feira. O jogador, que começou sua carreira no Corinthians, passou por vários problemas físicos logo após sua transferência do Arsenal para o time espanhol, não conseguindo, até o momento, firmar-se na equipe titular, que conta com o técnico holandês, Ronald Koeman.