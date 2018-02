Edu: "Roberto Carlos terá mais liberdade" O "inglês" Edu, do Arsenal, foi confirmado nesta sexta-feira por Carlos Alberto Parreira como titular da seleção brasileira na vaga de Zé Roberto. Sorte de Roberto Carlos que terá mais segurança para apoiar o ataque, sem se preocupar muito com a marcação como fez contra a Argentina. Edu revelou que não é jogador de ir muito à frente como Zé Roberto. E o fato de iniciar a partida contra o Chile domingo não faz dele o novo dono da posição no time do Brasil. Solícito, um dos jogadores que mais tem aproveitado o momento de servir à seleção, Edu, 26 anos, disse que aprendeu muito no futebol inglês - está no Arsenal desde 2000, quando trocou o Corinthians pelo clube da Inglaterra. Nesta sexta-feira, depois de ser anunciado como o encarregado de substituir Zé Roberto, Edu concedeu uma entrevista à Agência Estado. Agência Estado - Você está escalado para o jogo contra o Chile. A seleção muda com você no time? Edu - O Zé é habilidoso, gosta de driblar. Eu, não. Sou mais de marcação, toque de bola rápido e lançamentos. O Roberto Carlos terá mais liberdade nessa partida do que teve contra a Argentina. A mudança, acho, é só essa. AE - A seleção perde ou ganha mais com a sua escalação? Edu - Não sei, quem tem de responder é o Parreira. Vou dar mais consistência na marcação porque essa é a minha característica. O Zé chega mais. Eu sou jogador de mais velocidade, não cadencio o jogo. Gosto de lançar os atacantes, dar velocidade na saída de bola. Mostrei isso contra a Catalunha. AE - Foi uma surpresa ganhar a vaga tão cedo assim? Edu - Este é o meu melhor momento no futebol. Recebi elogios do Parreira nos amistosos, principalmente contra a Catalunha. Dali para frente percebi que poderia ir longe. Quero mostrar contra o Chile que tenho condições de ficar na seleção por muito tempo. Mas não é o jogo da minha vida. Sei que é preciso regularidade para ficar na seleção. AE - Não encara a partida como a grande chance para ser o titular, ganhar a posição? Edu - Tenho consciência de que o Zé Roberto é o dono da posição. Na próxima partida ele vai voltar, isso é muito justo. Mas vou continuar lutando pelo meu espaço. Quero deixar claro ao Parreira que ele pode contar comigo quando quiser. AE - Na Inglaterra ainda falta alguma coisa para você se realizar? Edu - Estou perfeitamente adaptado ao futebol inglês. Agora tenho mais consciência tática. Fiz também grandes amigos. Trouxe o Lauren (lateral-esquerdo) para conhecer o Brasil. Já levei outros jogadores para conhecer o Nordeste, as praias, passar férias. O Patrick só não veio porque teve de fazer uma cirurgia, estava de passagem comprada. Viajo muito pela Europa nas folgas. Fui a Paris, Eurodisney. Vivo muito bem lá. AE - Em Teresópolis, nos treinos da seleção, as tietes ensaiaram os primeiros gritos do seu nome. Quer derrubar o Kaká? Edu - Que isso! Esse negócio de "lindo" da seleção eu deixo mesmo para o Kaká, ele continua sendo o bonitão da seleção.