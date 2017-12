Edu salva Sevilla na Liga dos Campeões Um gol do ex-são-paulino Edu aos 47 minutos do segundo deu ao Betis a vitória por 1 a 0 sobre o Monaco, em Sevilha, no jogo de ida da última fase preliminar da Copa dos Campeões. Na partida de volta, dia 24, a equipe espanhola jogará pelo empate. O outro time espanhol também se deu bem. Na Inglaterra, o Villarreal bateu o Everton por 2 a 1. Em casa, o Manchester fez 3 a 0 no Debrecen (HUN). Muitos torcedores protestaram do lado de fora contra o novo proprietário do clube, o norte-americano Malcom Glazer. Outros resultados: Anorthosis (CHI) 1 x 2 Rangers (ESC); Wisla (POL) 3 x 1 Panathinaikos (GRE); Valerenga (NOR) 1 x 0 Brugges (BEL). Nesta quarta-feira: Anderlecht (BEL) x Slavia (RCH); Bratislava (ESL) x Partizan (SER); Basel (SUI) x Werder Bremen (ALE); Brondby (DIN) x Ajax (HOL); CSKA Sofia (BUL) x Liverpool (ING); Rapid Viena (AUT) x Lokomotiv (RUS); Malmoe (SUE) x Thun (SUI); Shakhtar (UCR) x Inter (ITA); Steaua (ROM) x Rosenborg (NOR); Sporting (ITA) x Udinese (ITA). Intertoto - Resultados desta quarta-feira pela competição que dará três vagas na Copa da Uefa: Cluj (ROM) 1 x 1 Lens (FRA); Hamburgo (ALE) 1 x 0 Valencia (ESP); La Coruña (ESP) 2 x 0 Olympique (FRA).