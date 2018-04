Edu se recupera e pode reforçar Corinthians no clássico

O volante Edu pode voltar ao Corinthians no clássico contra o São Paulo, no dia 27 deste mês. Nesta terça-feira, o departamento médico corintiano detectou que a lesão na coxa direita do jogador já está cicatrizada. Agora, ele se encontra em fase final de recuperação. Mesmo assim, os médicos do clube já adiantaram que o meio-campista está fora das partidas contra Coritiba e Goiás.

Edu reclamou de uma fisgada na coxa durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Atlético-MG, no dia 16 de agosto. Desde então, ele foi afastado e já está há quatro rodadas sem jogar por conta da lesão. Contratado em julho, ele atuou em apenas em três jogos pela equipe.

A boa notícia do departamento médico ficou com a recuperação do zagueiro William e do meia Marcinho, que estão liberados para voltarem a participar de treinos físicos com o restante do elenco. O meia Morais, ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, segue entregue aos médicos.