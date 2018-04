Edu sente lesão e não viaja com o Inter para o Chile

O técnico Tite já tem três desfalques certos para a partida desta quarta-feira, contra o Universidad de Chile, em Santiago, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No treino da manhã desta segunda do Internacional, o atacante Edu sentiu dores musculares na coxa esquerda e foi cortado da delegação que viaja à capital chilena.

Além de Edu, os meias D'Alessandro e Giuliano também não atuarão no Chile. O primeiro ficará em Porto Alegre se recuperando de uma torção no tornozelo direito, sofrida no jogo de ida diante do Universidad e que já o tirou do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro - empate sem gols com o Flamengo. Já o segundo serve à seleção brasileira sub-20 no Mundial da categoria, no Egito.

Apesar dos três desfalques, Tite deve escalar força máxima na quarta-feira. Como apenas empatou por 1 a 1 no jogo de ida, no Beira-Rio, o Inter precisa vencer no Chile ou empatar por dois ou mais gols. O último treino antes da partida será realizado na tarde desta terça, no reconhecimento do Estádio Nacional. Nele, Tite deve definir a formação titular da equipe.

Na Sul-Americana, o Inter busca o bicampeonato consecutivo, depois de vencer a competição no ano passado em cima do Estudiantes, da Argentina, atual campeão da Libertadores. Se avançar às quartas, o time gaúcho enfrenta o vencedor do confronto entre o Fluminense e o Alianza Atlético, do Peru.