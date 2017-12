Edu será operado nesta quinta, no Rio O volante Edu será operado nesta quinta-feira no Rio da lesão que sofreu nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. A cirurgia será comandada por José Luís Runco, médico da Seleção Brasileira, e terá a supervisão de uma equipe enviada pelo Valencia. A previsão é de que ele tenha alta segunda-feira e possa voltar a jogar daqui a seis meses. Edu se machucou durante o treino de sábado do Valencia. Ele fará o trabalho de recuperação em São Paulo, com o fisioterapeuta Luís Alberto Rosan ? do São Paulo e da Seleção.