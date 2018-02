Edu sonha com vôo mais alto na Europa Vivendo o melhor momento da carreira, campeão inglês pelo Arsenal e convocado para a disputa da Copa América do Peru com a seleção brasileira, o volante Edu aproveita os dias de férias no Brasil para definir seu futuro. Apesar de idolatrado na Inglaterra e de estar discutindo uma possível renovação de contrato de quatro anos - seu vínculo com o clube inglês vai até junho de 2005, quando ganha passe livre - o craque pode mudar de país para a próxima temporada. "Estou muito feliz na Inglaterra, não pretendo sair mais cedo", garante, num primeiro momento. Mede as palavras para não constranger o clube no qual ganhou visibilidade mundial. Está ciente, contudo, que a convocação para a seleção já lhe rende frutos. E outros clubes europeus já manifestaram interesse em sua contratação. Surge um discurso mais diplomático. "Agora é hora de ter calma, de estudar. Mas minha preocupação é que seja um clube grande, que dispute títulos," revela. Uma reunião com seus pais, a mulher e o irmão Jean, seu "anjo da guarda", decidirá a medida a ser tomada. A amizade com os franceses Vieira, Pires e Lauren, e o holandês Bergkamp, companheiros de Arsenal, pode contar a favor. As famílias são próximas, mantêm relacionamento estreito, o que ajuda a superar a solidão. além disso, Edu tem o filho Luigi, de apenas três meses, e no momento quer viajar o menos possível com o herdeiro. Ação social - Quando tornou-se jogador profissional, em 1999, no Corinthians, Edu acreditava crescer no futebol e poder ajudar alguma instituição de caridade ou orfanato. Com o nascimento do filho, a vontade cresceu ainda mais. Hoje, Edu concretizou seu sonho. Auxiliado por Jean, lançou a campanha "Eu ajudo", iniciativa para arrecadar fundos para o Lar Irmã Dirce, de Guarulhos, creche que cuida atualmente de 60 crianças. Em poucos dias, o volante conseguiu quatro patrocinadores para sua ação social. Além de dinheiro, já arrecadou colchões e comida. Quer ajudar outras entidades de São Paulo. E, se possível, de todo o Brasil.