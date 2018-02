Edu substitui Zé Roberto contra o Chile O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, praticamente confirmou nesta quinta-feira que o meia Edu irá substituir Zé Roberto na partida contra o Chile, domingo, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O titular da posição recebeu o segundo cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, quarta, em Belo Horizonte, e terá de cumprir a suspensão automática. Edu foi um dos destaques do Arsenal na última temporada e deverá, pela primeira vez, iniciar uma partida com a camisa amarela. O jogador, que já participou de três jogos pela seleção, reagiu com surpresa e alegria à notícia de que Parreira havia sinalizado que iria optar por sua escalação. ?Que bom, acordei agora e não estava nem sabendo. Mas é legal, é bom saber. Estou preparado, estou tranqüilo?, disse o meia, de 26 anos, que recebeu elogios do treinador nos amistosos do qual participou. ?Fico contente, em tão pouco tempo, o professor Parreira falar coisas positivas ao meu respeito. É uma motivação até a mais, sabe. Porque eu sei o quanto é difícil chegar à seleção brasileira e mais difícil ainda é permanecer aqui. Então eu tenho de fazer o possível para continuar agradando e me firmar no grupo.? Em entrevista, o técnico do Brasil disse que, ?a princípio?, não vai mexer no esquema tático da equipe e admitiu que a entrada de Edu no lugar de Zé Roberto é ?natural?. Parreira também deu a entender que não deverá promover a volta de Gilberto Silva ? que cumpriu suspensão automática contra a Argentina ? ao meio-campo brasileiro, mantendo o zagueiro Edimílson na posição de volante. "Vamos ver isso lá no Chile, mas possivelmente sim (a permanência de Edmilson no time)." Motivação ? O treinador admitiu que uma de suas preocupações é quanto à motivação dos jogadores, após a vitória sobre a Argentina, jogo que atraiu todas as atenções e, segundo ele, assemelhou-se a uma decisão de título. Por isso, prega que os jogadores tenham a mesma ?atitude mental? e disposição apresentadas na última partida. ?Aí, a gente pode sair de lá com os três pontos, mas tem de entrar no clima do jogo?, afirmou. ?O time chileno, em casa, não é que seja imbatível, mas é um time aguerrido, briguento, catimbento e de qualidade técnica.? Por outro lado, Parreira se irritou ao ser questionado se a vitória do Brasil em Santiago deveria ser encarada como uma obrigação. ?Não vamos agora, a cada jogo achar que é uma final de Copa do Mundo. Não existe isso. Só na cabeça de vocês?, disse, se referindo aos jornalistas. ?Eliminatórias são 18 jogos. O Brasil perdeu cinco, empatou três ou quatro na última e foi (para a Copa). Para nós, vai ser encarado assim.? Frio ? O preparador físico Moracy Sant?Anna deu pouca importância à decisão da Federação de Futebol do Chile de marcar o início da partida de domingo para as 21h30 local (22h30 em Brasília), horário em que a temperatura em Santiago pode estar próxima ou abaixo de zero grau centígrado. Moracy desdenhou a estratégia chilena, lembrando que boa parte dos jogadores brasileiros atuam na Europa e estão acostumados com as temperaturas baixas. ?Eu duvido muito (que a seleção brasileira sinta o frio chileno), porque são 10 jogadores que estão vindo do exterior. Todos eles estão vindo de um frio bastante intenso lá, muito mais do que esse que faz no Chile?, observou. ?Muito pelo contrário, eu acho que numa temperatura mais fria a disposição é maior.? O preparador físico disse que o Brasil fará apenas dois treinamentos na capital chilena antes da partida de domingo. Um treino leve nesta sexta e outro de reconhecimento do gramado do estádio, no sábado. Segundo Sant?Anna, o objetivo é evitar que se repitam os problemas musculares que levaram aos cortes de Ronaldinho Gaúcho e Luisão. Em razão disso, as atividades serão ?as mais dosadas possível?. ?A prioridade está sendo sempre o trabalho do Parreira, um trabalho tático, um trabalho técnico?, ressaltou. ?Com toda essa preocupação nossa em termos de dosagem do treinamento, mesmo assim acabou acontecendo dois problemas, que mostrou bem o desgaste deles durante a temporada.?