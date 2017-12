Edu vive "lua-de-mel" no Arsenal Muitos brasileiros se transferem para o exterior, ficam com os 15% da negociação, embolsam uma pequena fortuna e, depois de três meses, correm de volta para o País. Boa parte não consegue aprender a língua, não se adapta à cultura local, fica com saudade dos amigos e, principalmente, do feijãozinho. O ex-corintiano Edu, de 23 anos, está vivendo situação exatamente oposta. Em janeiro, completará um ano de Arsenal, um ano de Londres. E, mesmo ainda não sendo titular absoluto em sua equipe, está feliz na Europa e não pensa em voltar ao Brasil tão cedo, garantiu em entrevista ao Estado, por telefone. Leia mais no Estadão