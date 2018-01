Eduardo Baptista confirma Fernando Prass como titular no gol do Palmeiras

O técnico Eduardo Baptista oficializou neste domingo que Fernando Prass será o goleiro titular do Palmeiras. A confirmação veio após o empate por 1 a 1 no amistoso contra a Ponte Preta, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no qual Jailson só entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo.

"O Prass vai ser o goleiro. Conversei com ele, o Jailson e o Oscar (Rodriguez) e essa é a decisão. São dois goleiros de muita qualidade, dois goleiros importantes para o Palmeiras. Marcaram seu nome na história. É difícil tomar a decisão, mas você toma e sabe que vai estar sendo justo com a situação que temos hoje", afirmou o técnico.

Na pré-temporada, Fernando Prass recuperou a forma física ideal para reassumir a posição de titular, perdida no meio do ano passado após fraturar o cotovelo direito durante a preparação da seleção brasileira olímpica. Machucado, viu Jailson ajudar o Palmeiras na reta final da conquista do primeiro título brasileiro após 22 anos e se tornar o "herói improvável" da equipe palmeirense.

Se no gol a situação já está resolvida, o mistério no ataque continua. Lucas Barrios, Willian e Alecsandro disputam a vaga de centroavante. Apesar do gol marcado pelo paraguaio, Eduardo Baptista preferiu não colocá-lo como favorito ao posto. "O Barrios, dentro da proposta e com as características dele, atendeu. Perdeu um (gol), mas não se abateu. Nos ajudou bastante no que foi pedido. Tem o Alecsandro e o Willian brigando pela posição, trabalhamos a parte tática no dia a dia", disse.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo, no próximo domingo, às 17 horas, no Allianz Parque. O técnico usará as atividades dos próximos dias para definir os 28 jogadores que serão inscritos no Estadual.