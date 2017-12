Eduardo Baptista divulga relacionados do Palmeiras com Willian e Michel Bastos

O técnico Eduardo Baptista divulgou neste sábado a lista de relacionados do Palmeiras para o amistoso contra a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. As principais novidades são as presenças dos recém-contratados Willian e Michel Bastos.

O treinador optou por não colocar na lista de 22 jogadores o meia Hyoran e o atacante Alecsandro. Também ficou de fora o meia venezuelano Alejandro Guerra, que aguarda as documentações para poder atuar pelo Palmeiras.

O atacante Keno e o volante Arouca não foram relacionados pois se recuperam de lesão. O primeiro sente dores lombares e o outro foi submetido a um procedimento de retirada de um fragmento de cartilagem da articulação do tornozelo direito.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No treino deste sábado, fechado para a imprensa, Eduardo Baptista comandou um trabalho tático e orientou duas equipes diferentes. A primeira, segundo a assessoria do clube, com os prováveis titulares, enquanto que os outros 11 jogadores relacionados participaram da segunda etapa da movimentação com o treinador alviverde.

Apesar de Eduardo Baptista não confirmar, o Palmeiras deve entrar em campo com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins (Vitor Hugo) e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Lucas Barrios.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson;

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Vitor Hugo e Thiago Martins;

Volantes: Felipe Melo, Tchê Tchê e Thiago Santos;

Meias: Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho;

Atacantes: Lucas Barrios, Willian, Dudu, Róger Guedes, Erik e Rafael Marques.