Eduardo Baptista elogia ataque e vê atuação equilibrada do Flu

Pressionado pelos resultados ruins, o Fluminense se recuperou com uma goleada no Campeonato Carioca ao aplicar 4 a 0 no Tigres do Brasil, na noite de domingo, no Raulino Oliveira, pela quarta rodada. Satisfeito com o resultado, o técnico Eduardo Baptista avaliou que a sua equipe teve uma atuação equilibrada e exaltou o setor ofensivo do seu time, que tem o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados.

"O time precisa ter tranquilidade quando se encontra uma marcação forte, pronta para o contra-ataque. Tem que ter inteligência e equilíbrio. Estamos no início de trabalho e é preciso encontrar o timing para entrar na defesa adversária. Isso vem com tempo. Hoje (domingo) conseguimos controlar, não foi como contra o Madureira. Já são 11 gols em três jogos. Hoje conseguimos ter equilíbrio", disse.

Outro ponto destacado por Eduardo Baptista foi o bom desempenho da defesa, que havia falhado no compromisso anterior - o empate por 3 a 3 com o Madureira. Mas o treinador garantiu que os jogadores do ataque também tiveram responsabilidade por esse bom desempenho.

"Eu não falo só em defesa, é o sistema defensivo. Hoje fizemos um ajuste de compactar um pouco mais, principalmente nesses jogos quando adversário vem por uma bola. Mudamos a forma de sair jogando, que é passível de erro, mas com uma marcação encaixada para não tomar gol, não oferecer contra-ataque. Funcionou, agora é aprimorar. Claro que contra o Cruzeiro, o Flamengo, são times que vão se lançar mais, temos que saber aproveitar isso", comentou.

O treinador também elogiou a atuação de Diego Souza, que marcou um dos gols da vitória do Fluminense. Para ele, o jogador, com quem trabalhou na sua passagem pelo Sport, poderá crescer ainda mais na sequência da temporada.

"Está crescendo, ainda precisa ganhar mais na parte física, mas tecnicamente é decisivo, a palavra é essa. Hoje foi muito feliz, ainda precisa ganhar condição física, está trabalhando normal, assim como o Fred precisa jogar. Hoje participou de três gols. Quando indicamos ele foi por ser líder e decisivo", afirmou.

Com sete pontos, o Fluminense ocupa a quarta posição no Grupo A do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do time será pela Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. Na quarta-feira, a equipe vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão.