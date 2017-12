Eduardo Baptista elogia preparo do Flu e lamenta empate: 'Resultado injusto'

"Este foi nosso primeiro jogo com 12 dias de preparo e deu para tirar boas conclusões. Algumas coisas têm que ser arrumadas, mas vi bastante virtude. A equipe se entregou em campo e fez um primeiro tempo muito aguerrido e organizado, mas faltou jogar um pouquinho, ter mais a bola e rodar mais", afirmou o treinador.

Após o intervalo do jogo, Eduardo Baptista promoveu a troca gradual de todos os titulares. O gol sofrido logo após o time voltar do vestiário atrapalhou uma possível vitória do time, mas as trocas serviram para testar algumas opções no elenco.

"Criamos as melhores oportunidades. Já no segundo tempo, o time sofreu o gol muito cedo e foi ali que testamos a versatilidade de alguns jogadores. O Diego Souza veio jogar de volante e o Daniel, que entrou como meia, também veio mais para trás. São coisas que você vai ganhando ao longo da temporada", disse.

Para Eduardo Baptista, a presença do recém-contratado Diego Souza deu uma nova cara para o time. "Com um homem de criatividade no meio de campo, você tem a bola e começa a criar. Dos 15 minutos para frente, o Fluminense foi o dono da partida, criou algumas oportunidade e o 1 a 1 acabou injusto", analisou.

"O Diego teve uma boa participação. Lógico que ainda não está na forma ideal. A perna ainda pesa um pouquinho, e acontecem alguns erros de passe que eu sei que ele não erra. Mas ele brigou demais, fez algumas jogadas importantes, arriscou chutes a gol. Quando sofremos o gol, trouxe ele para jogar de volante e foi aí que a nossa equipe começou a jogar, a crescer e ter as rédeas da partida. Taticamente, foi fundamental", finalizou o técnico do Fluminense.

O título da Florida Cup já foi definido para o Atlético Mineiro, mas o Fluminense ainda precisa cumprir tabela. Nesta quarta-feira, o time tricolor enfrenta o Internacional, em Fort Lauderdale.