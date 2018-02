Eduardo Baptista esconde Ponte Preta para jogo contra o Novorizontino

Depois de passar à segunda fase da Copa do Brasil ao empatar sem gols e eliminar o Nacional-AM, em Manaus, a Ponte Preta foca as suas energias totalmente para o jogo contra o Novorizontino, neste sábado, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Mas o técnico Eduardo Baptista faz mistério na escalação.

O problema é o volante Marciel, emprestado pelo Corinthians, que está suspenso por três cartões amarelos e pode ser substituído por Marquinhos, um garoto formado na base. A outra opção é o experiente João Vitor, que passou o ano passado fora do time com uma grave lesão no tornozelo e agora está, aos poucos, retornando aos gramados.

Na verdade, a preocupação da comissão técnica é com a recuperação dos jogadores, uma vez que o time teve força máxima na Arena Amazônia. E o retorno da delegação aconteceu somente na quarta-feira à noite, um dia após o jogo. Na segunda fase, a Ponte Preta vai receber a Internacional, de Limeira (SP), em Campinas.

Com sete pontos, o time campineiro é vice-líder do Grupo B atrás do São Paulo, com 10, e na frente de Santo André (4) e São Caetano (3). O projeto da Federação Paulista de Futebol (FPF), Futebol Sustentável, vai trocar três mil ingressos por duas garrafas pets cada. Até o final da tarde desta quinta-feira, metade já tinha sido adquirida pela torcida.