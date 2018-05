Eduardo Baptista faz cinco alterações em busca de vitória no Flu Já são quatro jogos em 2016, sendo dois oficiais, e nenhuma vitória. Não é segredo para ninguém que as coisas não vão bem nas Laranjeiras e o técnico Eduardo Baptista resolveu agir. Nesta terça-feira, na véspera do confronto diante do Bonsucesso pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o treinador fez cinco modificações na comparação com o time que perdeu para o Volta Redonda, por 3 a 1, na estreia.