Eduardo Baptista lamenta derrota na estreia pelo Flu: 'Falta confiança' Contratado para tirar o Fluminense do péssimo momento que vive no Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Baptista não estreou bem. Na noite do último sábado, viu sua equipe cair em Campinas, diante da Ponte Preta, por 3 a 1. Em uma primeira análise, o ex-treinador do Sport avaliou que as últimas derrotas tiraram a confiança de seus novos comandados.