Eduardo Baptista lamenta falhas de marcação do Flu

"Depois de levar o gol deixamos de neutralizar o volante que ficava por trás. Jogamos para frente e esquecemos de marcar. O Flamengo, então, conseguiu jogar e nós não conseguimos", lamentou o técnico.

"No segundo tempo, com a substituição, eu trouxe o Cícero para frente, mas levamos o gol muito cedo e acertamos depois das duas expulsões. Fizemos um gol, mas não conseguimos empatar o jogo", disse Baptista, que terminou a partida com um jogador a mais em campo, apesar da expulsão de Marcos Júnior - Cuellar e Wallace levaram o vermelho no Flamengo.

Na defesa, o técnico justificou a escalação de Renato Chaves na vaga de Marlon. "O Renato foi uma indicação nossa, tem uma qualidade boa. É rápido, valente, e estava treinando bem. Se recuperou da lesão e ganha a condição", explicou.

Com o tropeço, o Fluminense estacionou nos sete pontos, na quarta colocação do Grupo A. Sem descanso, o time tricolor já faz novo clássico na quarta-feira, desta vez contra o Botafogo. E novamente longe do Rio. A partida será disputada em Cariaciaca, no Espírito Santo.