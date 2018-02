Eduardo, brasileiro-croata, diz que vale ? 20 milhões O atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, destaque da seleção croata e principal artilheiro da Europa na atualidade, ´fixou´ seu passe em ? 20 milhões (cerca de R$ 57 milhões). Em declarações ao jornal Metro Express de Zagreb, o carioca, de 24 anos não conteve a falta de modéstia e afirmou que achou "correta" a atitude do Dínamo de Zagreb em rejeitar uma oferta de ? 10 milhões do inglês West Bromwich Albion. Segundo seus representantes, o valor real de seu passe é de ? 20 milhões. O atacante, que tem 39 gols nesta temporada (liderando a corrida pela Chuteira de Ouro) desmereceu o meia argentino Fernando Gago, destaque do Boca Juniors e recém-contratado pelo Real Madrid: "Quando vejo quanto o Real Madrid gastou para contratar um certo Gago, devo reconhecer que tal quantia não me parece exagerada", disse Eduardo. "O Real Madrid e o Barcelona são um mundo à parte e há poucos clubes que façam negócios tão exorbitantes", completou. Outra equipe que tenta levar o atacante há algum tempo é o holandês PSV Eindhoven. Aliás, Eduardo já disse sentir simpatia pelo clube por causa dos brasileiros que se tornaram famosos no clube, como Ronaldo e Romário. "O PSV me parece muito interessante, pois é uma grande equipe, em que gênios como Romário e Ronaldo adquiriram fama."