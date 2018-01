Eduardo comemora aniversário com 1º gol A vitória do Corinthians sobre o Figueirense, a consecutiva do time paulista no Campeonato Brasileiro, foi atribuída à raça e determinação de um elenco que luta até o fim para corresponder às expectativas criadas em torno dele. ?O Corinthians é isso aí, mesmo. É raça até o final?, resumiu o lateral-direito Eduardo Ratinho, autor gol decisivo no Orlando Scarpelli. O garoto, que busca se firmar entre os titulares, comemorou o gol da vitória - seu primeiro entre os profissionais - como um presente de aniversário, já que no último sábado completou 18 anos. Revelado nas categorias de base do Corinthians, ele se disse orgulhoso por estar entre os principais jogadores do grupo. ?Jogar ao lado de Tevez e de outros excelentes jogadores é maravilhoso. Vou continuar assim, conquistando meu espaço.? O atacante Nilmar afirmou que a conversa de vestiário, no intervalo da partida, foi fundamental para o time reagir no segundo tempo. ?Conversamos muito no vestiário e constatamos que estava faltando aquele algo mais. Voltamos mais determinados e viramos a partida?, disse o autor do primeiro gol. Na rápida entrevista coletiva após o jogo ? a delegação corintiana embarcou para São Paulo às 20 horas ? o técnico Márcio Bittencourt, quando questionado se o resultado serviu de atenuante à pressão que vem sofrendo nas últimas partidas, disse que não está preocupado com as críticas, mas que prefere acreditar no potencial do grupo. ?Estou muito tranqüilo. Tenho o respaldo muito grande do grupo e da direção que têm me dado segurança para trabalhar?, explicou, recorrendo ao seu discurso característico. Ele creditou a vitória à harmonia que vive o grupo de jogadores. ?O grupo está unido fora e tem levado esta união para dentro de campo, fazendo conseguir resultados como este?, afirmou. O treinador corintiano acrescentou que as ausências do zagueiro Sebá, lesionado, e de Carlitos Tevez, suspenso, no jogo contra o Atlético-MG, quinta-feira, no Morumbi, não lhe devem tirar o sono. ?Já passamos por isso e saberemos contornar.? No Figueirense, o discurso dos jogadores após a partida mais uma vez foi sobre a preocupação com o rebaixamento, a cada mais próximo do time. O técnico Adilson Batista mostrou-se o mais chateado com a situação da equipe. ?Eu já falei para eles que eu não vou cair. Mas é preciso que eles me ajudem?, desabafou.