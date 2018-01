Eduardo da Silva deixa o Shakhtar e está livre no mercado

O brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva deixou o Shakhtar Donetsk nesta sexta-feira. O clube ucraniano anunciou em seu site oficial que o experiente jogador de 33 anos não permanecerá para 2017, o que o deixa livre no mercado e o torna opção para os clubes brasileiros.

"O Shakhtar começará 2017 sem o atacante croata", anunciou o clube. "O Shakhtar agradece Eduardo pelos anos que passou com o time, por sua grande contribuição para as conquistas do clube, e o deseja todo o sucesso com vitórias dentro e fora do campo."

Eduardo da Silva atuou por cinco anos e meio com a camisa do Shakhtar. Chegou em 2010, contratado junto ao Arsenal, e permaneceu no clube até 2014, quando foi emprestado ao Flamengo. No Brasil, atuou por um ano, sem grande destaque, antes de voltar à Ucrânia.

A temporada 2015/2016, aliás, foi a melhor de Eduardo pelo Shakhtar, tanto que os torcedores o nomearam o melhor jogador do clube no ano. Nascido no Rio, ele se naturalizou croata ao ir ainda jovem para o país europeu, onde se destacou pelo Dínamo Zagreb.