Eduardo da Silva está fora da lista de convocados da Croácia

O técnico Slaven Bilic, da seleção da Croácia, anunciou nesta segunda-feira, a relação de 23 jogadores para a disputa da Eurocopa deste ano, entre 7 e 29 de junho na Áustria e na Suíça. A grande ausência da lista foi o atacante brasileiro, naturalizado croata, Eduardo da Silva ficou de fora. Eduardo teve sua perna esquerda quebrada em fevereiro, por um zagueiro do Birmingham City, quando disputava uma partida do Campeonato Inglês, pelo seu time Arsenal. A federação do país também anunciou a renovação de contrato de Bilic até 2010, encerrando as especulações sobre sua possível transferência ao Hamburgo ou ao West Ham para depois da Eurocopa. CONFIRA OS CONVOCADOS: Goleiros: Stipe Pletikosa (Spartak Moscou/RUS), Vedran Runje (Lens/FRA) e Mario Galinovic (Panathinaikos/GRE). Zagueiros: Robert Kovac (Borussia Dortmund/ALE), Dario Simic (Milan/ITA), Danijel Pranjic (Heerenveen/HOL), Dario Knezevic (Livorno/ITA), Josip Simunic (Hertha Berlim/ALE), Hrvoje Vejic (Tomsk/RUS), Vedran Corluka (Manchester City/ING) e Nikola Pokrivac (Monaco/FRA). Meio-campistas: Niko Kranjcar (Portsmouth/ING), Luka Modric e Ognjen Vukojevic (Dínamo Zagreb/CRO), Ivan Rakitic (Schalke 04/ALE), Niko Kovac (Red Bull Salzburg/AUT), Jerko Leko (Monaco/FRA) e Darijo Srna (Shakhtar Donetsk/UCR). Atacantes: Mladen Petric (Borussia Dortmund/ALE), Ivica Olic (Hamburgo/ALE), Ivan Klasnic (Werder Bremen/ALE), Igor Budan (Parma/ITA) e Nikola Kalinic (Hajduk Split/CRO).