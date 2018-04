Eduardo ganha chance no time titular do Botafogo Eduardo quase deixou o Botafogo no ano passado. Chegou a ser afastado por problemas disciplinares, mas a virada do ano lhe reservou uma surpresa: ele ganhou uma nova chance com a camisa botafoguense. Assim, será titular do time na estreia no Campeonato Carioca, sábado, contra o Macaé, em Campos.