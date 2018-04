Eduardo Hungaro diz que sua vida mudou ao assumir o Botafogo

RIO - Até o ano passado pouco conhecido do torcedor do Botafogo, Eduardo Hungaro viu a sua vida ser alterada com a decisão da diretoria de promovê-lo a técnico do time profissional, sucedendo Oswaldo de Oliveira. Nesta segunda-feira, ele revelou que a sua rotina foi completamente alterada, além de garantir que vem sendo bem recebido pelo torcedor botafoguense.

"Profissionalmente, mudou quase tudo, mas está sendo bastante prazeroso, um início animador. A torcida está sendo bem carinhosa e receptiva, em um primeiro contato bem legal. Pessoas comuns que amam o Botafogo são a razão de ser do clube. Eu, como treinador, tenho que tratar todos com carinho e respeito", afirmou.

Técnico dos juniores do Botafogo até o ano passado, Hungaro ajudou na transição de promessas para a equipe profissional. E ele garantiu nesta segunda que vai apostar em jovens jogadores no comando do time.

"Sem dúvida vamos continuar com essa filosofia. Mas temos um grupo muito jovem, já desde o ano passado. Dória, Sassá, Sidney e Dedé, por exemplo, são ainda juniores. E a equipe de juniores é de jogadores que subiram recentemente, da safra de 95", disse.

Hungaro fará a sua estreia oficial no comando do Botafogo em 18 de janeiro, quando a equipe vai encarar o Resende, pelo Campeonato Carioca. E ele já terá um jogo importante pela frente no dia 29, no Equador, diante do Deportivo Quito, pela fase preliminar da Copa Libertadores.