Eduardo marca e Arsenal goleia em casa o Wigan pelo Inglês

O Arsenal não teve dificuldades para se reabilitar neste sábado pelo Campeonato Inglês. Após derrotas para os rivais de Manchester, United e City, o time londrino recebeu o Wigan e goleou por 4 a 0. O brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva se destacou, anotando um dos gols. O atacante, porém, não foi melhor que o zagueiro belga Vermaelen, que marcou duas vezes.

A vitória foi a terceira do Arsenal pelo Inglês, deixando a equipe com nove pontos, provisoriamente na sexta posição. O Liverpool, que ainda joga neste sábado pela sexta rodada, tem a mesma pontuação. A equipe de Londres, entretanto, ainda tem um jogo a menos. Já o derrotado Wigan soma seis pontos e aparece na parte de baixo da tabela. O Chelsea lidera com 15 pontos.

O primeiro gol na goleada do Arsenal saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Van Persie, Vermaelen subiu mais que a zaga do Wigan e testou firme para inaugurar o marcador. Depois, o próprio zagueiro ampliou no segundo tempo. Aos quatro minutos, em jogada digna de atacante, ele tabelou com Eboué e bateu da entrada da área, mandando a bola no ângulo.

Com 14 minutos da etapa final, quando a situação já era amplamente favorável ao Arsenal, Eduardo chutou duas vezes para marcar. Na primeira, pegou de primeira o cruzamento da direita, batendo de canhota, e mandou na trave. No rebote, chutou de direita e fez 3 a 0 no Emirates Stadium. Já nos acréscimos, Fabregas recebeu cruzamento rasteiro da direita e só escorou para fazer o quarto.

Também neste sábado pelo Inglês, o Aston Villa manteve a boa campanha e venceu o Portsmouth por 2 a 0, chegando a 12 pontos, mesma pontuação de Tottenham, Manchester United e City. Abrindo a sexta rodada, o Burnley derrotou o Sunderland por 3 a 1. Fora de casa, o Birmingham bateu o Hull City por 1 a 0, enquanto Bolton e Stoke City ficaram no empate por 1 a 1.