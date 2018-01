Eduardo Ratinho desperta para a fama O lateral-direito do Corinthians, Eduardo Ratinho está despertando para a fama. O jovem lateral, que acabou de completar 18 anos, diz que as pessoas estão começando a reconhecê-lo no seu passeio predileto: andar pelos shoppings centers da cidade. ?Ainda é só uma pessoa ou outra que me reconhece. Mas as outras ficam olhando, sabem que já me viram em outro lugar, só que não têm certeza. Acho engraçado.? O jogador, que marcou o decisivo gol de domingo contra o Figueirense, de falta, sente que conta com todo o apoio do técnico Márcio. ?Ele tem me dado força. Diz para não me preocupar e jogar como sempre fiz nas categorias de base. E tem dado certo. Sei que a responsabilidade de atuar pelo Corinthians é maior, mas sinto que estou conseguindo fazer o que esperam de mim.? Tanto é verdade que a diretoria quer lhe dar um bônus para que a multa contratual seja aumentada. Ele ganha cerca de R$ 5 mil e tem contrato até 2008. ?Se vir o aumento será ótimo?, diz a nova celebridade.