Eduardo Sasha opera e desfalca Internacional por um mês

O técnico Diego Aguirre sofreu uma importante baixa no Internacional. Ele não vai poder contar com o jovem atacante Eduardo Sasha pelos próximos 30 dias em razão de uma lesão no tornozelo direito. O jogador precisou ser submetido a uma artroscopia e só deve voltar ao time em julho.

"Infelizmente tive que fazer uma artroscopia no tornozelo, mas deu tudo certo. Logo estarei de volta!", escreveu o atleta nas redes sociais. Após a operação, ele deve iniciar a fisioterapia na próxima semana. Ele se machucou durante a partida contra o Independiente Santa Fe, na noite de quarta, pela Copa Libertadores. Com dores, deixou o gramado ainda no primeiro tempo.

A ausência preocupa Aguirre porque outra opção no setor ofensivo é Valdivia, também machucado. Curiosamente, o jogador substituir Sasha na quarta e poucos minutos após entrar em campo também sentiu dores. No entanto, conseguiu terminar a partida, que deu vaga ao time na semifinal da Libertadores.

Sem os dois jogadores, o treinador terá dificuldades para armar o setor ofensivo da equipe para o duelo com o São Paulo, domingo, no Beira-Rio. No treino desta sexta-feira, Aguirre não deu indicações de qual será o time. Ele deu atenção somente a atividades técnicas, como cruzamentos e finalizações. Os titulares da quarta fizeram apenas trabalhos físicos. Aguirre deve definir a escalação somente no treino de sábado, pela manhã.